El Mundial del despojo

¡Mundial no, porque somos el único país que no le va a cobrar impuestos a la FIFA!

¡Mundial no, porque el fútbol es de la gente, no de los negocios, ni de las transnacionales!

“¡No al mundial porque gentrifica y es corrupto!” “¡No al mundial porque significa el despojo de los territorios!”.

Estos son algunos testimonios de las personas que asistieron el sábado pasado (28) a las Megaretas Antimundialistas convocadas por la Asamblea Antimundialista en Periférico sur, a la altura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), como protesta por la reinauguración del Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte).

Desde el mediodía, las ‘cascaritas’ se realizaron en su mayoría en la lateral de Periférico, siempre bajo el entendido de hacer valer el derecho a la ciudad, a la protesta y a la libre expresión. Sin embargo, en un par de ocasiones se tomaron los carriles centrales para jugar algunos partidos ahí. La toma del espacio público fue la principal consigna.

La jornada se desarrolló pacíficamente en un ambiente festivo y de compañerismo, sin olvidar la importancia de visibilizar el despojo territorial, la crisis de desapariciones en México, la especulación inmobiliaria, los desalojos, la falta de agua, la gentrificación, el desempleo - como en el caso de las trabajadoras sexuales, comerciantes, y las personas que ejercen sus oficios en los bajopuentes de calzada de Tlalpan - y todas las afectaciones que ha implicado el llamado “Mundial del despojo” para las personas que habitan esta ciudad.

No obstante, la manifestación estuvo rodeada por unos 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como de helicópteros, que sobrevolaron a baja altura con frecuencia, y el patrullaje de algunos elementos de la Guardia Nacional.

Semanas atrás la protesta había sido convocada en el bajopuente de calzada de Tlalpan en Santa Úrsula Coapa, en las inmediaciones del estadio donde se reúnen en asamblea, cada domingo, desde finales del año pasado, vecinas, vecinos, colectividades, artistas solidarias, organizaciones y personas de diversos pueblos y barrios de la Ciudad de México que han sido afectadas por las consecuencias de la imposición de la copa mundial organizada por la FIFA.

Sin embargo, días antes del partido inaugural entre México y Portugal, el gobierno de Clara Brugada anunció el operativo Kukulkán, en el cual se desplegaron más de 8 mil 800 policías en toda la ciudad, coordinados con más de 2 mil elementos de las fuerzas federales (Sedena, Guardia Nacional, Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), según informó la SSC. Por esta razón, integrantes de la Asamblea Antimundialista decidieron cambiar la actividad de sede a la ENAH donde fue acuerpada por los estudiantes de esta institución educativa.

“Desde un día previo al partido México contra Portugal, las autoridades tomarán posesión de vías de acceso a Santa Úrsula Coapa y Huipulco, dejando incomunicados a las y los habitantes de la zona” denunciaron colectivos sobre el cerco policial. También alertaron sobre la posible represión que dicho operativo podría implicar para quienes se manifestarían: “Para los colectivos que han anunciado una jornada de protesta previa al partido inaugural, este protocolo de seguridad expuesto por la jefa de gobierno, atenta contra el derecho humano a la protesta y dispone un escenario para la represión.

Colectivos que convocamos a protestar en el contexto de la reinauguración de este estadio denunciamos que estas medidas de seguridad nos ponen en riesgo. Asimismo, se genera una campaña que incrimina a las manifestaciones al anunciar que no se permitirá el acceso a personas externas por temas de seguridad, como si nosotros también fuéramos enemigos a combatir”.

Durante las Megaretas, también se dieron lectura a varios pronunciamientos de las diversas colectivas y organizaciones asistentes, tales como de estudiantes de la ENAH, que denunciaron el acoso y hostigamiento policial desde que se declaró a la escuela como un espacio libre de apartheid, y en especial durante las últimas cinco semanas durante las cuales registran 31 casos de agresiones policiacas.

Otra denuncia fue la del Refugio Franciscano, espacio que fue desalojado en enero pasado y señala el despojo y maltrato a los animales que ahí habitaban; también se difundió la palabra de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte (URTARTE), para quienes el deporte y la cultura son actividades que tienen que enriquecer a las clases populares. “No estamos en contra del fútbol, amamos el deporte”.

Además, se hizo presente la Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM) para quien el mundial significa lo contrario a una oportunidad de celebración. “En preparación para el mundial hemos visto un aumento a la represión del Estado. En las marchas, como hoy, vemos cientos de policías intimidándonos. Hemos visto un aumento en los desalojos que se hacen de manera ilegal con violencia y dejando a cientos de víctimas en las calles. Vemos que los precios de la vivienda siguen subiendo, el transporte público se sigue cayendo a pedazos y hasta tuvieron el descaro de subirle el precio”.

Por su parte, la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina dio a conocer su posicionamiento en cinco puntos concretos, entre los que destacan su oposición, no al fútbol, sino a que se elitice y sirva de fuente de enriquecimiento para empresas sionistas que propician y se benefician del genocidio en Palestina, así como por la complicidad absoluta de la FIFA, por lo que exigieron la cancelación del Mundial en sus tres sedes, que incluyen a EEUU y Canadá.

“No es que estemos en contra de obras públicas que mejoren el funcionamiento de la ciudad, que de por sí muy poco funciona, es que estamos en contra de que esas obras, por complacer a unos cuantos se hagan sin consultar al pueblo que habita en sus alrededores y que es afectado con despojo, gentrificación y desempleo”.

“No es que estemos en contra de que México quiera invertir en fomentar eventos deportivos y competencias. Es que estamos en contra de que el poquísimo presupuesto de este rubro, sea destinado a un evento como este, cuando desde las canchas de los parques públicos hasta los atletas mexicanos de alto nivel y sus instalaciones, sufren un absoluto abandono”.

Además de fútbol, las Megaretas estuvieron acompañadas de diversas expresiones artísticas, tales como música, baile y zapateado jarocho, poesía, intervenciones y mucha gráfica de denuncia. También juegos de pelota, una olla común y mucha organización y resistencia.

Las y los manifestantes invitaron a todas las personas a acercarse a las asambleas de cada domingo que ocurren en el bajopuente de Tlalpan, a la altura del estadio en Santa Úrsula Coapa, así como a las convocatorias que irán surgiendo desde diversas colectividades, para fortalecer la lucha frente a la imposición del mundial del despojo.