A 30 años del levantamiento armado, EZLN llama urgentemente a la acción en común

En portada: Milicianas del EZLN resguardan el sitio donde el sub comandante insurgente Moisés comparte las palabras en torno al 30 aniversario del levantamiento armado en Chiapas. Foto: Aldo Santiago

Reunidas en el Caracol VIII Dolores Hidalgo, previo a los primeros minutos del 2024, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) escucharon atentas al llamado urgente para la acción en común que proponen desde los pueblos indígenas de Chiapas.

El sub comandante insurgente Moisés, al filo de la medianoche, afirmó rotundamente que no se puede humanizar al sistema capitalista. “No va a decir el capitalismo, ‘me rindo de explotar’. Nadie, desde el más pequeño, no quiere dejar de engañar, de robar y de explotar, ni se diga a los grandototes”, compartió el sub comandante insurgente Moisés, vocero del EZLN.

Los más de 40 años de formación y 30 años de levantamiento armado les han servido para experimentar distintas estrategias de lucha, que fueron desde la insurrección armada, la conformación de los municipios autónomos y juntas de buen gobierno, hasta la actualidad, en la cual proponen el trabajo en común como vía para mantener la lucha.

“Estamos solos, como hace 30 años. Solos, hasta ahorita, hemos descubierto ese nuevo camino que vamos a seguir”, detalló el sub Moisés.

El vocero zapatista enfatizó que “la propiedad debe de ser del pueblo y común y el pueblo se tiene que gobernarse en sí mismo; no necesitamos esos que están ahí”, compartió en referencia a los malos gobiernos.

Compartió la postura firme del EZLN sobre los peligros que representan los malos gobiernos, cuyas amenazas - como compartieron los jóvenes zapatistas mediante representaciones teatrales previas al discurso del vocero - van desde la implementación de programas asistencialistas como Sembrando Vida, la violencia militar y paramilitar, así como la imposición de megaproyectos.

“Nosotros vamos a seguir ese camino y nos vamos a defender. No necesitamos matar a los soldados y a los malos gobiernos, pero si vienen nos vamos a defender”, advirtió el sub Moisés frente a las bases de apoyo, quienes fueron acompañadas por delegadas y delegados del Congreso Nacional Indígena y miles de simpatizantes de México y del mundo que se congregaron en la comunidad zapatista para festejar los 30 años de la insurrección indígena en Chiapas.

En la práctica

Explicó que es “sencillo” ver la situación del sistema capitalista y no necesitan más talleres o análisis para darse cuenta de sus efectos en los territorios. “Los compañeros, compañeras, del Comité (Clandestino Indígena Revolucionario), nos da gusto eso, de que ustedes entendieron, hicieron su obra de teatro, la más clara. Pero le decimos, que tenemos que hacer en los hechos, no solamente en el discurso. Ni poesía, nada más; ni obras de teatro, nada más. Ni en pintura, nada más y todas otras cosas; el documental o como se llame”, refirió y sentenció, “quien no quiere ver, será su responsabilidad”.

De acuerdo al vocero zapatista, es en la práctica donde se encuentra el camino para continuar la lucha y la organización zapatista. “Así que no se necesita mucho estudio. Lo que se necesita ya es pensar cómo cambiar esto (…). Si quieren venir, vamos a compartir nuestras ideas. A ver cuál es la mejor para la vida”.

“Lo que se necesita es organización. Hacer en los hechos. Jóvenes, mujeres, hombres, de todos los sectores. Organicémonos en cada geografía y cada quien con su calendario”, sostuvo el vocero zapatista.

